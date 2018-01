Número de casos de meningite no Maranhão sobe para 34

O número de casos suspeitos de meningite no sul do Maranhão subiu de 19 para 34. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) que também confirmou que nove casos deram positivo e que também há cinco óbitos sendo investigados na região. Ainda segundo a SES, os casos são de meningite bacteriana e que uma força tarefa com médicos e técnicos ligados ao governo estadual e do Ministério da Saúde estão fazendo o acompanhamento dos casos já notificados.

No esforço de combate à doença, toda a equipe de infectologistas do governo estadual, além de técnicos de vigilância epidemiológica foi deslocada para a região. Um grupo de sete médicos e sete enfermeiros especialistas também foi encaminhado à região. A equipe conta com um helicóptero equipado com unidade de tratamento intensivo e um carregamento de 32 mil doses de vacina contra a meningite tipo A e C. Deste total de vacinas, 22 mil virão dos estoques do governo federal e 10 mil são do governo estadual.