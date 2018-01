Número de casos suspeitos da gripe suína no Brasil cai para 25

O número de casos suspeitos da gripe suína no Brasil caiu para 25, segundo comunicado divulgado na tarde deste sábado, 16, pelo Ministério da Saúde. Ontem, eram 35 casos. As pessoas que apresentam a suspeita estão nos estados de Minas Gerais (7), São Paulo (6), Rio de Janeiro (3), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Amapá (1), Bahia (1), Paraná (1), Pernambuco (1), Piauí (1) e Rondônia (1).

Além disso, 18 casos estão em monitoramento em seis estados e 263 foram descartados. Os números do comunicado se referem a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 deste sábado. Até o momento foram confirmados oito casos da doença, nos estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (2), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).

Para todos eles, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com os pacientes.