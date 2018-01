Número de mortos pela gripe H1N1 chega a 14 no Estado do Rio

RIO - Catorze pessoas já morreram em decorrência da gripe H1N1 no Estado do Rio de Janeiro neste ano, segundo divulgou nesta segunda-feira, 18, a Secretaria Estadual de Saúde. Foram notificados 42 casos ao todo.

O balanço anterior, divulgado na última quinta-feira, 14, indicava 12 mortes e 30 casos no total.

A secretaria não divulgou os municípios, mas apenas as regiões onde as mortes ocorreram: 8 no Médio Paraíba (como Resende, Volta Redonda e Valença), 5 na Região Metropolitana e 1 na Baixada Litorânea.