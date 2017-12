Número de mortos pela gripe suína chega a 56 no Brasil

O Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira, 28, mais três mortes causadas pelo vírus da gripe suína. Os dois primeiros casos eram de Caxias do Sul e a outra de Uruguaiana. Até o momento, são 19 mortes só no Rio Grande do Sul. No país, a doença matou 56 pessoas.

Entre os casos recentes, a primeira morte foi de uma mulher de 18 anos, no dia 20 deste mês, portadora de pneumopatia crônica. O segundo óbito registrado foi de um homem de 62 anos, no último sábado, 25. Ele era cardiopata. A vítima fatal de Uruguaiana tinha 45 anos, era do sexo masculino. Ele morreu nesta segunda-feira, 27.

Na tarde desta terça, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou outras sete mortes em decorrência da gripe suína. Apesar da confirmação, a Secretaria não divulgou quais os municípios que registraram os novos casos e nem os detalhes sobre os pacientes.

(atualizada às 18h43)