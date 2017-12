Número de mortos por Ebola na África Ocidental chega a 1.229

Os casos de Ebola na África Ocidental este ano subiram para 2.240, com 1.229 mortes, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, 19, incluindo no total de casos os números de quatro países: Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa.

A OMS informou também que está trabalhando com o Programa Mundial de Alimentos da ONU para garantir a entrega de comida a 1 milhão de pessoas em quarentena devido ao Ebola nesses países.

"Alimento tem sido entregue a pacientes hospitalizados e a pessoas em quarentena que não podem sair de casa para comprar comida. Fornecer alimentos regularmente é uma forma importante de limitar movimentos desnecessários", disse a OMS em comunicado.

Enquanto a Nigéria, país mais populoso da África e maior produtor de petróleo do continente, parece estar contendo o surto de menor escala no país, Libéria e Serra Leoa enfrentam dificuldades para conter a disseminação do vírus Ebola entre a população.