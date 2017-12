Número de mortos por Ebola sobe para 961, diz OMS

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O número de mortos em decorrência do surto de Ebola na África Ocidental subiu para 961 até 6 de agosto, com 29 novas mortes registradas nos dias 5 e 6 deste mês, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

O total de casos atingiu a marca de 1.779, com 68 novos registros de infecção, quatro dos quais na Nigéria, o mais recente país afetado.

Não houve novos casos de infeccções na Guiné, onde o surto começou. Entre as novas vítimas fatais, quatro morreram na Guiné, uma na Nigéria, 12 em Serra Leoa e 12 na Libéria.

No total, Serra Leoa é o país com maior número de pessoas infectadas pela doença desde o início do surto (717). Em seguida está a Libéria (554) e depois a Guiné (495). Em relação ao número de mortos, a Guiné lidera as estatísticas (367), seguida por Serra Leoa (298) e pela Libéria (294).