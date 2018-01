Número de mortos por Ebola ultrapassa 5 mil, diz OMS

O número de mortos pelo surto de Ebola na Guiné, Libéria e Serra Leoa, os três países mais atingidos na África Ocidental, subiu para 5.147 dentre 14.068 casos registrados da doença até 9 de novembro, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, 12.

Outras 13 mortes e 30 casos foram registrados em outros cinco países: Nigéria e Senegal, que já estão livres do vírus, bem como Mali, Espanha e Estados Unidos, afirmou a organização.

Os casos de Ebola continuam registrando "grande aumento" em Serra Leoa, com 421 novas infecções relatadas na semana de 9 de novembro, e houve um total de quatro casos confirmados e prováveis no Mali e quatro mortes, afirmou a agência da ONU no seu mais recente relatório.

