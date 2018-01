Número de telefone do Disque-Saúde vai mudar para facilitar memorização

Brasília - O telefone do Ministério da Saúde para atendimento ao cidadão, conhecido como Disque-Saúde, vai mudar para o número 136, no lugar do atual 0800 61 1997. O novo número deve entrar em vigor nos próximos três meses.

Com o número menor, de três dígitos, o ministério espera facilitar a memorização do telefone e o acesso da população à ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), presente em 26 estados e no Distrito Federal, com exceção do Rio Grande do Sul, que ainda está implantando o serviço. Ao ligar, o cidadão poderá obter informações sobre doenças e remédios ou fazer reclamações do serviço prestado pelo SUS.

O ministro Alexandre Padilha anunciou nesta quinta-feira, 7, que colocará em consulta pública, durante 60 dias, a proposta de criar um índice para avaliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados pela rede pública.

O indicador vai medir o desempenho do SUS em todo o país. No período da consulta pública, a população poderá opinar sobre a qualidade do sistema.