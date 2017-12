Nutricionista cria pizza saudável para ser vendida em supermercado

Um nutricionista da Escócia elaborou um que alega ser a primeira pizza com nutrientes equilibrados.

Mike Lean, da Universidade de Glasgow, criou a pizza nutritiva em parceria com o empresário Donald Maclean. A nova pizza teria 30% das necessidades diárias de vitaminas e minerais de um adulto. A pizza também teria um terço da quantidade recomendada de calorias, proteínas e carboidratos

Lean, professor do Departamento de Nutrição Humana da universidade escocesa, disse que a ideia da pizza "saudável" surgiu de uma frustração. "Se você vai a um supermercado ou restaurante e compra uma refeição, então alguém deveria ter pensando sobre (a refeição em termos) nutricionais", disse.

"Recentemente, nós estudamos as refeições prontas produzidas pelos cinco maiores supermercados na Escócia - alimentos comuns consumidos em grandes quantidades - e elas eram irremediavelmente desequilibradas", analisa Lean. "Elas têm a quantidade de sal que você consumiria em um dia inteiro ou mais. Elas têm a quantidade de gordura saturada que você deveria consumir em um dia inteiro ou mais. Os nutrientes que precisamos diariamente não estão nestas refeições. Ninguém pensa sobre isso. Então me uni ao Donnie (Donald Maclean) para tentar fazer isto", contou o nutricionista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

'Refeição completa'

O empresário escocês Donald Maclean ajudou Mike Lean a criar formas diferentes de incorporar mais nutrientes em uma pizza. "Pesquisei o mercado e descobri que alga marinha era um ingrediente novo e interessante sendo usado em pães artesanais. Então, nós usamos isto como uma forma de reduzir o nível de sal. O conteúdo de sódio da alga marinha é cerca de 3,5% comparado aos 40% do sal", acrescentou Maclean.

Maclean afirmou que a alga marinha também tem "iodo, vitamina B12, todo o tipo de coisa. E o sabor também é excelente".

Além do tomate, a pizza usa também pimentão vermelho, para aumentar a dose de vitamina C. Além destes nutrientes, cada pizza é enriquecida com magnésio, potássio, ácido fólico e vitamina A.

"Da forma como as recomendações são estabelecidas, você tem 20% dos seus nutrientes e calorias com o café da manhã, 30% com o almoço, 30% com o jantar e mais 20% com lanches", disse Maclean. "Nos concentramos em uma pizza que pode ser uma opção de almoço ou jantar. Cada pizza fornece uma refeição completa, com todos os nutrientes", acrescentou.

"Durante vários anos eu tentei encontrar maneiras fáceis de conseguir uma dieta equilibrada", disse Mike Lean. "A forma mais fácil de fazer isto é consumir refeições com os nutrientes equilibrados. Três destas por dia e você conseguiu, mas, atualmente, as refeições preparadas comercialmente não são equilibradas em termos de nutrientes."

As pizzas serão vendidas apenas congeladas. Os testes mostraram que os nutrientes se conservam melhor nesta forma.

Lean e o empresário Donald Maclean estão trabalhando para fazer com que o preço seja acessível. "Nossas pizzas são mais caras do que a maioria das pizzas congeladas, mas (o preço) é equivalente ao das pizzas resfriadas", disse Maclean.

O empresário e o professor agora vão tentar transformar outros alimentos em refeições saudáveis, como o curry indiano e o tradicional fish and chips britânico.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.