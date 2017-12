Nuvem de cinza não causa até agora prejuízo à saúde, diz OMS

GENEBRA - A nuvem de cinzas vulcânicas expelida na Islândia "não causa por enquanto efeito sobre a saúde" exceto para as pessoas que estão próximas ao vulcão, afirmou nesta terça-feira, 20, o médico Carlos Dora, especialista em Epidemiologia e Meio Ambiente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Só na proximidade do vulcão devem ser tomadas precauções como usar máscaras, acrescentou o médico em entrevista coletiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afirmou ainda que, de acordo com as medições feitas, "não foi detectado nenhum aumento da poluição do ar devido à nuvem".

Os analistas continuam acompanhando as partículas desta nuvem, suspensas no ar, que podem ser menos nocivas que as emitidas pela combustão de combustíveis para veículos ou fábricas.

No caso de a nuvem descer até o solo, só poderia trazer risco à saúde se "aumentar a concentração das partículas, duas ou três vezes superior ao normal de contaminação", disse.

Só nesse caso "emitiríamos recomendações para as pessoas com asma, outros problemas respiratórios ou cardíacos", disse Dora.