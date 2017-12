NY tem confirmação de casos de gripe suína em escola

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) confirmou que oito estudantes de uma escola de segundo grau foram infectados com o vírus da gripe suína. Jovens apresentam uma versão branda da gripe suína, mas disse que, aparentemente, o vírus não está se espalhando rapidamente entre a população. Cerca de 100 estudantes reclamaram de sintomas de gripe na escola. Alguns alunos foram para Cancun durante a semana da primavera (spring break) há algumas semanas.

"Não temos visto qualquer aumento que sugere um surto, disse Bloomberg a jornalistas, um dia após testes terem confirmado que as crianças apresentavam o vírus tipo A que provavelmente é gripe suína.

Bloomberg afirmou que as escolas públicas seguirão abertas, mas pediu àqueles com pequenos sintomas que permaneçam em casa por precaução. Concentrar-se em áreas públicas é uma maneira de espalhar o vírus, dizem especialistas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a gripe suína no México e nos Estados Unidos é um evento de saúde pública de preocupação internacional.

Os testes preliminares das amostras tiradas das narinas e garganta dos estudantes doentes confirmou que pelo menos oito deles tinham uma cepa não humana do vírus influenza tipo A, indicando prováveis casos de gripe suína, segundo autoridades municipais de saúde.

Até agora, existem outros 12 casos confirmados de gripe suína na Califórnia, Texas e Kansas, com a idade dos pacientes variando de 9 anos a mais de 50 anos. Pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas e todos os infectados se recuperaram ou estão em recuperação.

As autoridades de saúde de Nova York disseram que mais de 100 estudantes da Escola Preparatório St. Francis, no bairro do Queens, recentemente começaram a sentir febre, dor de garganta e dores no corpo. Alguns dos pais também ficaram doentes. Alguns estudantes do St. Francis viajaram recentemente para o México, segundo informou os jornais New York Times e New York Post neste domingo.

A escola determinou a desinfetação das instalações como uma precaução. Mas uma reunião com coquetel, jantar e baile para centenas de graduados, desde 1939, foi realizada no sábado.

Os sintomas dos casos em Nova York são moderados, disse o Comissário de Saúde da cidade, Thomas Frieden. Mas a doença gerou preocupação por causa do surto no México, onde as autoridades locais de saúde disseram que cepa da gripe suína já matou 81 pessoas e infectou mais de 1.000 pessoas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse no sábado, 25, que a cepa tinha potencial de se tornar uma pandemia.

Se a CDC confirmar que os estudantes de Nova York têm a gripe suína, Frieden disse que provavelmente vai recomendar que a escola permaneça fechada na segunda-feira, como medida de cautela.

