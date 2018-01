O Alzheimer na ficção

Longe Dela

Gordon Pinsent e Julie Christie são um casal que vive feliz junto há mais de 40 anos, quando ela começa a mostrar sinais da doença. Veja o trailer.

A Família Savage

Dois irmãos ficam sabendo que terão que lidar com a doença do pai. Veja o trailer.

O Filho da Noiva

Homem decide realizar o desejo da esposa doente - casar na igreja. Veja o trailer.

Iris

A vida da escritora e filósofa irlandesa Iris Murdoch e sua luta de quatro décadas contra a doença. Veja o trailer.

Grey’s Anatomy

A personagem Adele Webber tem a doença. A mãe da protagonista Meredith Grey também teve Alzheimer. Veja um trecho da série.

Alzheimer's Project: Granpa, do You Know Who I Am

A rede HBO lançou um documentário sobre o tema. Veja a primeira parte.