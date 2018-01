Obama diz que EUA estão preparados para lidar com gripe suína

WASHINGTON- O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu meste sábado, 2, usar todos os recursos necessários para combater a gripe suína e afirmou que seu país nunca esteve mais bem preparado do que agora para responder a uma potencial pandemia.

Em sua mensagem dos sábados, o presidente informou que o governo federal transferiu aos Estados um quarto de sua reserva de 50 milhões de doses de remédios antivirais. Além disso, comprou mais 13 milhões de doses, a um custo de US$ 251 milhões, e começou a enviar 400 mil desses tratamentos ao México, o país mais afetado. Os Estados contam com 23 milhões de doses próprias. Estas reservas foram estabelecidas em resposta ao surgimento da gripe aviária, em 2005.

Graças aos preparativos feitos então, os estados e o governo federal "têm planos de resposta contra a gripe completamente operacionais e estão mais bem preparados do que nunca para lidar com um desafio deste tipo", segundo Obama. O presidente prometeu que sua administração investirá "todos os recursos necessários para enfrentar o vírus e prevenir um foco mais amplo".

Segundo os mais recentes dados, nos EUA, a doença está presente em 19 estados e afetou 141 pessoas, enquanto o único morto no país foi uma criança mexicana que morreu esta semana enquanto visitava parentes no Texas.

Obama constatou que o vírus é mais fraco nos Estados Unidos do que no México e afirmou: "não sabemos com toda certeza por que (é mais fraco), por isso estamos tomando todas as precauções necessárias, se o vírus se transformar em algo pior".

Além disso, afirmou que o vírus A (H1N1) tem "o potencial de provocar uma pandemia", porque é uma nova cepa para a qual o ser humano não desenvolveu imunidade e porque, ao contrário de outros vírus de origem animal, é transmitido entre pessoas. Por isso, pediu que os americanos lavem as mãos frequentemente, cubram a boca ao tossir e fiquem em casa caso se sintam doentes.