Obama grava episódio de 'Mythbusters' para promover ensino da ciência

Obama gravou segmento para o programa de Adam Savage e Jamie Hyneman. Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai aparecer no mês que vem em Mythbusters - Caçadores de Mitos, uma série de TV que usa ciência para investigar mitos populares.

A série também é exibida no Brasil, pelo canal Discovery, da TV por assinatura.

A aparição do presidente irá ao ar nos EUA em 8 de dezembro, no Discovery Channel. Faz parte do esforço da Casa Branca para destacar a importância do ensino da ciência.

De acordo com nota divulgada pelo canal, Obama anunciou ter gravado uma participação especial no programa. "Infelizmente, não consegui explodir nada... Fiquei um pouco frustrado com isso".

Ainda de acordo com o Discovery, o presidente tomará parte num episódio intitulado "O Raio da Solar de Arquimedes", que investiga a lenda de que o cientista grego Arquimedes teria usado espelhos para concentrar raios de Sol para incendiar os navios de uma invasão romana.

Trata-se de mais uma de várias aparições presidenciais em mídias não tradicionais. Obama já foi à MTV e participou de um talk-show vespertino.