Obama liga para Calderón e discute combate à gripe suína

O presidente do Estados Unidos, Barack Obama, conversou neste sábado, 2, por telefone com seu colega mexicano, Felipe Calderón, para tratar das medidas tomadas por ambos os governos para conter a epidemia de gripe suína e destacar a importância da cooperação bilateral.

Segundo a Casa Branca, Obama e Calderón falaram durante 20 minutos, com o objetivo de "compartilhar informação sobre os esforços para limitar a propagação do novo vírus e falar sobre a importância da cooperação entre EUA e México".

A ligação telefônica aconteceu após o México divulgar neste sábado novos dados apontando que a propagação da gripe suína no país pode ser menor do que as autoridades temiam. O governo mexicano mantém um "otimismo moderado" após confirmar que nas últimas horas o número de mortos (16) não aumentou em nível nacional.

Os Estados Unidos são o único outro país onde uma morte foi comprovadamente causada pela gripe suína, mesmo assim, de um mexicano - um menino de dois anos que morreu no Estado de Texas, que faz fronteira com o México.

Calderón agradeceu hoje ao seu colega americano por não ter fechado a fronteira com seu país ao trânsito de pessoas e mercadorias, assim como pelo apoio para enfrentar a epidemia de gripe suína.

gripe suína.

O México já confirmou 427 casos da doença e os Estados Unidos, 160. Além do não fechamento da fronteira, Calderón agradeceu a Obama por doar caixas do remédio antiviral Tamiflu, "que demonstrou sua efetividade na recuperação dos pacientes contagiados por este vírus".

Vírus".

Obama afirmou que seu governo continuará acompanhando o desenvolvimento da epidemia e reiterou sua disposição a apoiar o México em tudo o que for possível.