Obesidade leva crianças chinesas a acampamentos para emagrecer

PEQUIM - Yu Shun, de 11 anos, está entre as 12 milhões de crianças obesas da China, e seu objetivo para o verão era emagrecer. Por isso, participou de um acampamento onde fazia quatro horas diárias de exercícios em uma academia, tentando deixar para trás o sobrepeso, cada vez mais comum no país.

Shun pesava 67 quilos quando seus pais o matricularam em um acampamento para emagrecer em Pequim, e, após 15 dias dos 29 previstos para as atividades, perdeu 5,5 quilos, eliminados com corridas em esteiras, levantamento de pesos e a prática de outros exercícios.

O menino se levantava todos os dias às 7h em um hotel de três estrelas próximo ao centro esportivo onde, às 9h30, começava a se exercitar durante duas horas e retornava às 13h45 para mais uma sessão de atividades.

Os pais de Shun o inscreveram no acampamento após ficarem sabendo que seu fígado estava "sujo" e o menino estava acima do peso médio para sua idade.

"Gosto de hambúrguer, batata frita e pizza. Ia três vezes por semana ao McDonald's e ao KFC", contou Shun à agência Efe, dizendo que no acampamento se alimentou de sopas, arroz branco, verduras, carne de vaca e frango.

O menino, que nos tempos livres fazia deveres escolares, via televisão, acessava a internet ou praticava algum esporte, confessou que gostaria de voltar a comer fast-food, mas sabe que não poderá, pois sua mãe o proibiu.

Epidemia na China

O número de crianças com sobrepeso ou obesas no gigante asiático chegou a 12 milhões em 2009, ou seja, um terço do total mundial, segundo um estudo da Associação Chinesa para Nutrição de Estudantes e Promoção da Saúde.

Os especialistas atribuem o sobrepeso e a obesidade ao rápido crescimento econômico do país, à mudança dos hábitos alimentares, à proliferação das redes de fast-food e ao aumento de uma vida sedentária, o que também atingiu os adultos nos últimos 30 anos.

Os dados oficiais mais recentes, de 2002, citados pela agência de notícias "Xinhua", assinalam que o número de pessoas com sobrepeso na China (país com 1,3 bilhões de habitantes) era de 200 milhões, 39% a mais que em 1992.

Acampamentos contra o sobrepeso

Uma das medidas desenvolvidas na China para lutar contra o sobrepeso e a obesidade são os acampamentos para emagrecer, como o que Shun frequentou junto a outros 60 alunos que, desde o início de julho, participaram das atividades.

Nesse acampamento, com garotos de idades entre 9 e 17 anos (mas aberto também aos maiores e estrangeiros), os matriculados costumam perder, em média, entre 7 e 11 quilos em 29 dias.

No local onde Shun foi matriculado, cujo custo é de 9.480 iuanes (R$ 2.430), os acampamentos são oferecidos durante todo o ano, mas em julho e agosto, durante as férias escolares, o movimento é maior.

Três monitores acompanham as crianças 24 horas por dia. Os meninos podem ver seus pais só uma ou duas vezes por semana, quando recebem visitas, mas alguns, que vivem em outras províncias, acabam não vendo a família nesse período.

A mãe do aluno Lin Junjie, de 12 anos, disse à agência Efe que está "contente" por ter levado o filho ao acampamento. "Meu filho mede 1,7m e pesava 92 quilos, mas perdeu dez em 29 dias", disse Gao Xiaohe.

Junjie também comia fast-food antes de ir para o acampamento, mas com menor frequência que Shun. A mãe reconhece que não acredita que essa seja a causa da obesidade, e sim o excesso de alimentação que recebia em casa por ser filho único.

Shun, Junjie e os outros matriculados no acampamento receberam, ao fim das atividades, um CD com instruções sobre o que comer e exercícios para não voltarem a engordar, sabendo que terão de resistir à tentação dos fast-food e deixar de lado a vida sedentária.