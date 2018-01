Obesidade pode proteger pessoas com doenças cardiovasculares

A obesidade pode proteger as pessoas com problemas cardiovasculares, apesar de ser um dos principais fatores causadores dessas doenças, revelou um estudo divulgado na segunda-feira, 18, pela revista Journal of the American College of Cardiology.

Segundo a pesquisa, realizada por médicos do Departamento de Prevenção e Reabilitação Cardíaca do Centro Médico Ochsner, em Nova Orleans, os pacientes obesos vivem mais que aqueles sem excesso de peso e que sofrem o mesmo grau da doença.

"Os pacientes obesos com doenças cardíacos respondem melhor ao tratamento e, paradoxalmente, têm melhor sobrevida que os mais magros", indicou Carl Lavie, diretor médico do centro no estado da Louisiana.

Segundo o pesquisador, a obesidade poderia ser um fator de defesa, pois esses pacientes contam com mais reservas para combater a doença do que os que não têm excesso de peso.

No entanto, o cardiologista adverte de que os pacientes de problemas cardíacos não devem pensar que uma forma de combater a doença é engordar.

"A obesidade frequentemente é a causa do aumento da pressão, bloqueios arteriais e maior risco de morte repentina. Os excessos de peso têm fatores adversos em todos os fatores de risco cardiovascular e aumentam a incidência da doença", ressaltou.

"Em conjunto, a maioria dos estudos apoia a ideia de que uma forma de prevenir e tratar as doenças cardiovasculares é emagrecer", acrescentou.