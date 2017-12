Observação dos outros pode produzir lembranças falsas

Psicólogos descobriram mais um mecanismo capaz de gerar falsas memórias: assistir a uma pessoa realizar uma ação pode fazer você pensar que realizou o ato por conta própria.

No experimento, pessoas que haviam assistido a um vídeo de alguém realizando um ato simples - como sacudir uma garrafa ou embaralhar cartas - frequentemente pensavam ter realizado elas mesmas o ato, passadas duas semanas.

"Ficamos espantados", disse, por meio de nota, Gerald Echterhoff, da Universidade Jacobs, de Bremen. Ele é coautor do estudo, com outros pesquisadores da Alemanha e Canadá. A descoberta foi feita no curso de um estudo não relacionado ao tema.

Para confirmá-la, foram criados novos experimentos. Em cada um, participantes realizavam várias ações simples. Em seguida, assistiam a vídeos de outra pessoa fazendo ações simples - algumas que os participantes tinham realizado, outras que não. Duas semanas depois, foram questionados sobre o que tinham feito.

A chance de terem uma lembrança falsa era maior se tivessem assistido a outra pessoa executando a tarefa. O efeito se manteve mesmo depois de os participantes terem sido advertidos do efeito de falsa memória. Os resultados aparecem na revista especializada Psychological Science.

Echterhoff acredita que a falsa memória está ligada a uma simulação mental, inconsciente, do ato assistido.