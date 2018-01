Oftalmologia do HC atenderá alunos da rede pública estadual

SÃO PAULO - Neste sábado, 19, a Divisão de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, realiza mais uma edição da campanha 'Visão do Futuro'. Cerca de 1.100 estudantes do ensino fundamental da rede pública do Estado de São Paulo farão exames oftalmológicos.

As consultas acontecerão das 8 às 15 horas, no Prédio dos Ambulatórios do Instituto Central do HC, na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, Cerqueira César.

Os alunos, previamente selecionados pelas escolas, serão submetidos a exames de acuidade visual, motilidade ocular, dilatação, fundoscopia, biomicroscopia, auto-refrator, refração e mapeamento de retina.

A medida pretende identificar e prevenir a deficiência visual nos estudantes para diminuir os elevados índices de evasão escolar, uma vez que problemas visuais pré-existentes podem comprometer o processo de ensino e aprendizagem, explica o professor titular de Oftalmologia da FMUSP, Remo Susanna Jr.

A campanha é uma parceria da Divisão de Oftalmologia do HC com as secretarias de Estado da Saúde e da Educação.

Para sucesso no atendimento, a Diretoria Executiva do Instituto Central disponibilizou toda a infraestrutura necessária para a realização dos exames.