Olimpíada pode atrair pelo menos 20 vírus

RIO - O virologista Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas, alertou para o risco de outros vírus entrarem no País com os turistas que virão para a Olimpíada, em agosto. Segundo ele, há pelo menos 20 vírus transmitidos pelo Aedes aegypti em circulação na África, Ásia e Oceania.

“Sabemos que os índices de infestação no Brasil ainda são muito altos. A Olimpíada é realizada no inverno, mas o inverno brasileiro é muito leve e pode não alterar muito essa situação (alta infestação). Enfrentamos o risco de outros vírus entrarem na Olimpíada”, disse.

Para ele, é preciso formar uma força-tarefa dos governos federal, estadual e municipal para combater o mosquito. “A queda nos níveis de infestação diminui os riscos de acontecer uma transmissão local por outro vírus e daí iniciar um ciclo de transmissão, com risco de epidemia”, disse.

Estudo de Vasconcelos, publicado na Science, mostrou que o zika entrou no Brasil entre maio e dezembro de 2013, durante a Copa das Confederações.