OMS afirma que consumo de drogas causa 500 mil mortes anuais

A diretora geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, fez um alerta nesta segunda-feira, 13, em Viena de que as drogas causam cerca de meio milhão de mortes anuais e que, em alguns aspectos, a situação piorou nos últimos anos.

"A OMS estima que o consumo de drogas é responsável por cerca de meio milhão de mortes a cada ano. Mas este número só representa uma pequena parte do dano causado pelo problema mundial das drogas", disse Margaret Chan durante seu discurso perante a Comissão de Narcóticos da ONU, que se reúne em Viena.

Este número contrasta com a oferecida pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o crime (UNODC), que no ano passado estimou que as mortes por causa do consumo de drogas eram de pouco mais de 200 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Em alguns aspectos, a situação está piorando e não melhorando. Muitos países estão experimentando uma crise de emergência sanitária por causa das mortes por overdose", acrescentou a diretora da OMS.

Margaret Chan não deu mais detalhes sobre esse dado, mas um recente relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (Jife) indicava que nos Estados Unidos quase duplicaram as mortes por overdose entre 2013 e 2014, quando neste último ano ocorreram mais de 47 mil mortes por essa causa.

A diretora da OMS pediu perante os 53 países da Comissão que seja abordado o consumo de drogas como um problema de saúde pública e não com medidas penais.

Entre os países da Comissão estão Irã e China, países com castigos severos para o consumo de drogas e o narcotráfico, que podem inclusive chegar à pena de morte.

"Gostaríamos de ver mais consumidores de drogas atendidos pelo sistema sanitário ao invés de processados pelos tribunais", pediu.

"O principal objetivo do controle de drogas é salvar vidas" e reduzir "os danos sociais" causados por seu consumo, lembrou.

"Quase todos nesta sala conhecerão ou saberão de pais que têm um filho com problemas de drogas. Esses pais querem que seu filho receba um tratamento, não o querem na prisão", disse.

Chan também defendeu as conhecidas políticas de redução de danos que consistem, entre outras coisas, em programas de tratamento substitutivo com metadona e que em países como Irã ou Rússia são proibidos.

"As políticas sobre drogas devem estar baseadas em evidências e não em emoções ou ideologias", concluiu./ EFE