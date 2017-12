OMS anuncia que casos da gripe suína passam de 100 mil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na manhã desta sexta-feira, 10, que o número de casos da gripe suína já passa de 100 mil. Segundo a entidade, a disseminação ocorreu em apenas 3 meses e já afeta mais de 140 países e territórios.

A própria OMS porém admite que esse número é apenas uma parte da história, já que muitos teriam contraído vírus e foram curados sem notar. A OMS também destaca a situação no hemisfério sul e se diz 'preocupada' com o aumento de casos no Chile e na Argentina.

O vírus da gripe suína formou-se a partir de uma combinação de cepas de diferentes vírus e a indústria farmacêutica trabalha atualmente no desenvolvimento de uma vacina para preveni-lo. A OMS deve publicar nesta sexta-feira uma atualização de suas estatísticas detalhadas por países.

Com informações da Agência Efe.