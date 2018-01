OMS confirma 3.440 casos de gripe suína no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou neste sábado, 9, 3.440 casos da gripe suína no mundo, um aumento de quase mil casos em apenas 24 horas. No total, 29 países registram casos de pessoas infectadas, incluindo seis casos no Brasil.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Pela primeira vez, a OMS destaca que o número de casos nos Estados Unidos superou o do México em cerca de 300 - 1.639 contra 1.364. A OMS também confirmou 48 mortos pela doença, entre os quais a primeira vítima canadense. O número de infectados no Canadá subiu para 242.

Mais tarde, o governo do México divulgou um aumento nas estatísticas do país: o número de mortos subiu de 45 para 48, enquanto os contagiados somam agora 1.626, entre eles 1.578 vivos.

Segundo os dados confirmados pela rede de laboratórios da OMS, os doentes nos outros países somam: Alemanha (11) Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Brasil (6), China (Hong Kong, 1), Colômbia (1), Coreia (3) Costa Rica (1), Dinamarca(1), e Espanha (88).

El Salvador (2), França (12), Grã Bretanha (34), Guatemala (1), Holanda (3), Irlanda (1), Israel (7), Itália (6), Japão (3), Nova Zelândia (5), Panamá (2), Polônia (1), Portugal (1), Suécia (1), Suíça (1).

Apesar dos números, a OMS mantém o nível de alerta cinco, em uma escala de 1 a 6.

Itália

A Itália confirmou neste sábado seu primeiro caso de gripe suína contraída por uma pessoa que não viajou nem para o México ou para os Estados Unidos, informou a agência de notícias Ansa, citando o Ministério da Saúde.

O homem, de 70 anos, que está hospitalizado em Roma, é o avô de um menino de 11 anos que recentemente voltou do México, o epicentro da epidemia. O garoto também está hospitalizado em Roma depois de ter sido diagnosticado com o vírus H1N1. Este foi o oitavo caso detectado na Itália.