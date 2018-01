OMS confirma mais de 8.800 casos de gripe suína em 40 países

O vírus da gripe A (H1N1) já afetou 8.829 pessoas, em 40 países do mundo, informou nesta segunda-feira, 18, o vice-chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS), Keiji Fukuda. A doença já matou 74 pessoas. A informação foi dada durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Há possibilidade de a OMS elevar o nível de alerta pela gripe suína, depois que os Estados Unidos confirmaram a quinta morte pela doença e o número de casos disparou no Japão.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

No domingo, a OMS confirmava 8.480 ocorrências e 72 mortes pela nova gripe, em 39 países. Na semana passada, o número de casos subiu bastante, a uma média de aproximadamente mil novos casos por dia.

Fukuda apontou que a maioria deles ainda está concentrada na América do Norte. Porém subiu muito o número de vítimas no Japão, agora com 135 ocorrências, contra apenas 7 no domingo. A Espanha permanece com os 103 casos confirmados do dia anterior, enquanto a Grã-Bretanha passou de 19 para 101 ocorrências.

O Japão informou nesta segunda-feira sobre os 135 casos e fechou mais de 2 mil escolas, com o objetivo de brecar a disseminação do vírus. Os infectados do país podem chegar a mais de 100. A disseminação da doença no Japão aumenta a chance de a OMS elevar seu nível de alerta para pandemias.

Atualmente, o nível está em 5, em uma escala de 1 a 6. Caso o índice suba para o mais elevado, isso indica que há dados consistentes sobre transmissão em uma segunda região, além das Américas.