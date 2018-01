OMS conta 8.480 pacientes com gripe; Japão confirma mais 26

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou o número de casos de gripe suína para 8.480 em 39 países, incluindo 72 mortes. Neste domingo, 17, os governos do Japão e de Hong Kong também confirmaram mais casos da doença. No Japão, 26 novos pacientes foram diagnosticados com o vírus A (H1N1) e o número de casos subiu para 74. Em Hong Kong, três casos estão confirmados. No entanto, esses novos casos ainda não estão na contagem oficial da OMS.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Japão, os 26 novos casos foram confirmados em estudantes, de acordo com as autoriades sanitárias. Os pacientes se recuperam da doença em hospitais locais e alguns já estão em suas casas. No sábado, o governo japonês confirmou o primeiro caso da doença contraído dentro do próprio país, mas os novos casos teriam sido de pacientes que contraíram a doença fora do Japão.

Doença no mundo

O México continua sendo o país com o maior número de mortes pelo vírus: 66, sendo que foram reportados 2.895 casos de gripe suína. Nos Estados Unidos, o número de casos confirmados chega a 4.717, de acordo com a OMS, incluindo uma morte. No Canadá, são 496 casos, incluindo uma morte. A Costa Rica tem 9 casos da doença, sendo uma morte.

Os países que registram casos confirmados da doença, sem mortes, são: Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Bélgica (4), Brasil (8), China (5), Colômbia (11), Cuba (3), Dinamarca (1), Equador (1), El Salvador (4), Finlândia (2), França (14), Alemanha (14), Guatemala (3), Índia (1), Irlanda (1), Israel (7), Itália (9), Japão (7), Malásia (2), Holanda (3), Nova Zelândia (9), Noruega (2), Panamá (54), Peru (1), Polônia (1), Portugal (1), Coreia do Sul (3), Espanha (103), Suécia (3), Suíça (1), Tailândia (2), Turquia (1), e Reino Unido (82).

