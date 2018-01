OMS deixa a países decisão sobre validade do Tamiflu

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta terça-feira que cabe às autoridades nacionais decidirem se ampliam em dois anos o prazo de validade do antiviral Tamiflu, conforme recomendou o laboratório suíço Roche.

OMS reafirma recomendação de uso de antiviral contra H1N1

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Agência Europeia de Medicamentos já ampliou de cinco para sete anos o prazo de armazenamento desse remédio, decisão seguida em julho pela Suíça, depois que a Roche apresentou novos dados mostrando que o antiviral permanece estável após esse período.

"A opinião da OMS é de que as prorrogações do prazo de validade são uma questão para as autoridades reguladoras nacionais", disse nota divulgada pelo porta-voz da OMS Gregory Hartl.

O Tamiflu, cujo nome genérico é oseltamivir, é um dos principais medicamentos usados no combate à pandemia da gripe H1N1. Os comprimidos atualmente no mercado têm um prazo de validade de cinco anos.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)