OMS denuncia 'epidemia' de cesáreas no mundo; Brasil é líder

Atualizado às 22h05

GENEBRA - A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que o aumento de cesáreas em todo o mundo nos últimos 20 anos transformou o parto cirúrgico em uma “epidemia”. E no topo do ranking dos países que mais realizam o procedimento está o Brasil. A divulgação foi feita em Genebra, na tentativa de convencer médicos, hospitais e mulheres a repensarem os partos. Para a OMS, a prática deve ser realizada apenas quando houver “motivos médicos”.

De acordo com a entidade, todas as regiões do mundo registraram aumento de cesáreas. Na Europa, a taxa passou de 15% para algo entre 20% e 22%. Nos Estados Unidos está em 32,8%. No Brasil, o porcentual foi de 52,3%, em 2010, para 53,7%, em 2011, e as estimativas indicam que chegou a 55% em 2014.