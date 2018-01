OMS e Iraque investigam aumento anormal de câncer infantil no país

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está ajudando o governo do Iraque a estudar o suposto aumento anormal de doenças congênitas e casos de câncer nas crianças do país.

A pesquisa conjunta foi anunciada na segunda-feira, 4, em entrevista coletiva da porta-voz da entidade, Fadela Chaib, que informou que a maioria dos casos foi registrada na cidade de Faluja.

"As autoridades iraquianas estão realizando um estudo em colaboração com a OMS em seis províncias do Iraque", afirmou Fadela.

O estudo estará pronto dentro de um ano e meio, já que é preciso avaliar os casos atuais e compará-lo com os analisados no passado, para determinar não só se há diferenças significativas nos números, mas também nos diferentes tipos da doença.