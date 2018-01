OMS eleva contagem de casos de gripe suína para 1.658

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou para 1.658 o número de casos registrados de gripe suína em todo o mundo. De acordo com a instituição, 23 países informaram casos confirmados em laboratório desde o início do surto, duas semanas atrás. O México tem 946 casos confirmados, incluindo 29 mortes. A OMS informou que até agora recebeu apenas a confirmação de uma morte nos Estados Unidos. O México informou que há 42 mortes confirmadas no País, enquanto uma segunda morte foi registrada nos EUA.

Houve aumento dos casos registrados no Canadá, França, Guatemala, Nova Zelândia, Espanha, Espanha, Suécia e Grã-Bretanha. Os dados da OMS são um pouco menores do que a soma dos números divulgados pelos governos, e que cosntam do mapa do estadao.com.br, porque o órgão só atualiza suas informações depois de receber confirmação oficial.

A OMS disse que está pedindo aos países que tomaram medidas "significativamente diferentes" para combater a gripe suína (influenza A H1N1), como a restrição de viagens internacionais, que justifiquem suas decisões. "Países que estão adotando medidas que sejam significativamente diferentes ou que interfiram no tráfego internacional devem apresentar à OMS a lógica dessas decisões para a saúde pública e informações científicas relevantes para essas medidas", disse o porta-voz Gregory Hartl.