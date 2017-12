OMS eleva nível de emergência da epidemia de gripe suína

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu elevar o nível de alerta pandêmico da gripe suína para fase 4 (em uma escala que vai a 6), informam agências internacionais. Até esta segunda-feira, 27, o nível de alerta estava em 3. A fase 4 representa risco significativo de pandemia, ou epidemia em escala mundial, com a confirmação de que existe transmissão direta entre humanos. O nível seguinte, 5, define pandemia "iminente".

Até esta tarde, havia 149 mortes no México atribuídas à doença, entre quase 2 mil pacientes. Eram ainda 41 casos confirmados nos Estados Unidos, seis no Canadá e três no continente europeu - dois no Reino Unido e um na Espanha.

Além dos países com casos confirmados, há casos suspeitos em várias partes do mundo. A Alemanha investiga três pacientes que podem estar com o vírus causador da doença, o H1N1. Outros países que podem estar enfrentando casos da doença são Austrália, Nova Zelândia, Israel e Dinamarca. No Brasil, um casal que voltou de viagem de lua de mel ao México está em observação em Minas Gerais.

Em nota emitida no final da tarde desta segunda-feira, a OMS diz que a "situação está evoluindo rapidamente", mas que não vê necessidade na imposição de restrições a viagens, apenas sugerindo que pessoas doentes evitem viajar por algum tempo.

A OMS também afirma que não há risco no consumo de carne suína bem cozida, e que trabalhadores que manipulam carne de porco crua devem lavar as mãos com cuidado, usando água e sabão.

Entenda os níveis de alerta da OMS

Fase 1 - nenhum vírus que circula entre os animais causou infecção em humanos;

Fase 2 - um vírus que circula entre animais causou infecção em humanos, o que causa uma potencial ameaça pandêmica;

Fase 3 - casos esporádicos e pequenos focos da doença em humanos, mas que não têm suficiente capacidade de transmissão entre humanos;

Fase 4 - a transmissão entre humanos já é possível. Há um risco significativo de pandemia;

Fase 5 - o vírus se transmite de pessoa para pessoa em pelo menos dois países de uma região monitorada pela OMS. A pandemia é iminente;

Fase 6 - mostra que uma epidemia global está acontecendo.