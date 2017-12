OMS estuda aumentar alerta da gripe suína para pandemia

A gripe suína continua sua expansão e a Organização Mundial da Saúde (OMS) já não descarta nem mesmo elevar mais uma vez o nível de alerta, o que significaria o reconhecimento da eclosão de uma pandemia. "Estamos mais pertos disso", afirmou Dick Thompson, porta-voz da OMS.

Preocupada, a entidade apelou para que os países já se preparem para uma pandemia e alertou que, se isso ocorrer, as populações mais pobres serão as mais afetadas pelo vírus H1N1, com efeitos desastrosos.

O fator que mudaria os cálculos da OMS seria a confirmação de que a propagação do vírus H1N1 está ocorrendo de forma sustentável entre as pessoas, e não apenas se manifestando entre indivíduos que acabam de voltar do México. Atualmente, o risco de pandemia está na fase 4, de uma escala de 6 pontos. Uma nova mudança levaria ao nível 5, que representa pandemia "iminente".

