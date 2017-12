OMS garante que a pandemia da gripe suína está sob controle

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira, 6, que a pandemia de gripe A está sob controle, e, um ano após terem sido descobertos os primeiros casos na América do Norte, o vírus causou 17.483 vítimas fatais no mundo todo.

Segundo a própria OMS, a gripe sazonal mata cerca de meio milhão de pessoas no mundo todo a cada ano.

A agência sanitária da ONU destaca em seu último boletim sobre a evolução do vírus da gripe A que ele se encontra ativo, principalmente em certas zonas tropicais da Ásia, América e África, mas de maneira geral a atividade gripal segue em níveis "baixos".

Entre os dados apresentados, a OMS destaca que houve uma importante redução de casos na China, mas "nas últimas semanas entre 20 e 30% de amostras analisadas em laboratório deram positivo".

Embora o vírus tipo A siga ativo na maior parte do mundo, em alguns países do sudeste asiático, da África oriental e no norte e no leste da Europa foi detectado que predomina o vírus B da gripe sazonal.

Sobre a situação no continente americano, a OMS indica que a atividade gripal se mantém baixa, embora Brasil, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Panamá, Peru e Bolívia tenham confirmado pelo menos durante uma semana de março um aumento na incidência doenças respiratórias relacionadas com a gripe A.

O aumento da transmissão do vírus se associou em vários casos a surtos em escolas. Segundo a OMS, a área mais ativa da gripe na América Latina é o norte do Brasil.