OMS não vê razão para elevar alerta de pandemia da gripe

O vírus A/H1N1, causador da gripe suína, não está se disseminando de forma sustentável fora do continente norte-americano, a despeito do grande número de infecções confirmadas na Espanha e no Reino Unido, disse um importante funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, 5.

O diretor-geral em exercício da OMS, disse a jornalistas que a agência espera para ver se o vírus vai se disseminar em comunidades fora da América do Norte antes de declarar que há uma pandemia plena em curso - o que levaria a uma elevação do atual nível de alerta de fase 5 para o ponto máximo da escala, 6. "Não achamos que estejamos vendo isso neste momento", declarou.

Fukuda disse que a maior parte das infecções reportadas na Europa e na Ásia têm sido diretamente ligadas a viagens ao México, o epicentro da doença que infectou pelo menos 1.490 pessoas em 21 países, incluindo 54 na Espanha e 18 no Reino Unido.

Perguntado sobre esses grupos de casos, ele disse: "Neste momento não acreditamos que estejamos vendo transmissões nas comunidades da mesma forma que estamos vendo transmissão de comunidade dos Estados Unidos e no México".

"Na Espanha os casos estão muito relacionados a viagens. No Reino Unido, há infecções em escolas, relacionadas a viagem, mas quando falamos em transmissão de comunidade nos referimos à comunidade em geral, não apenas dentro de instituições", explicou.

Brasil

No Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza 28 casos suspeitos, e 28 outros casos em observação. Setenta outros casos já foram descartados. O número de casos suspeitos está distribuído da seguinte forma: São Paulo (12), Minas Gerais (3), Distrito Federal (2), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (2), Tocantins (2), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Rondônia (1).