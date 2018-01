OMS pede ajuda ao Brasil para conter ritmo de contágio

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que as autoridades brasileiras identifiquem todas as pessoas que mantiveram contatos com as vítimas da gripe suína. O objetivo seria o de evitar que os casos importados acabem gerando transmissões em uma quantidade suficiente que se possa já declarar que há um surto local. O grande esforço hoje da OMS é garantir que novos surtos pelo mundo não apareçam e, assim, evitar a declaração de uma pandemia.

Por enquanto, a OMS aponta que os casos registrados no Brasil e as eventuais transmissões identificadas entre membros de uma mesma família não são ainda características suficientes para definir que existe um surto da gripe no País.

O principal porta-voz da entidade de Saúde da ONU, Thomas Abraham, indica que os casos de transmissão no Brasil seguem as características da doença no mundo. "O padrão de transmissão no Brasil é o mesmo que estamos vendo em outros países, onde viajantes estão passando a infecção para pessoas que mantêm contatos próximos com eles", afirmou Abraham.

Segundo ele, a eventual transmissão de casos no Brasil é mais um sinal de que o vírus H1N1 é de fácil contágio. "O que sabemos e estamos vendo de novo, no caso do Brasil, é que a gripe é uma doença facilmente transmissível", disse.

Entre as medidas sugeridas pela OMS ao Brasil está a identificação de todas as pessoas que mantiveram contato próximo com as pessoas infectadas. O monitoramento de casos também é recomendado.

Por enquanto, Thomas Abraham deixa claro que a transmissão entre membros de uma família não constitui o que a OMS chama de "transmissão sustentável". Isso seria o caso da eventualidade de que os pacientes acabassem transmitindo a doença para toda uma vizinhança.

O surgimento de novos surtos fora dos Estados Unidos e México é hoje a maior preocupação da OMS. Se isso ocorrer, a entidade poderá ter de declarar uma pandemia.

A OMS, porém, deixou claro que as medidas nos aeroportos no Brasil podem, na melhor da hipóteses, frear o ritmo de contágio do vírus no País. "Mas conter não está mais entre as possibilidades, em nenhum lugar do mundo", afirmou.