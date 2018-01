OMS reavaliará nesta terça o status de pandemia para a gripe suína

O grupo de especialistas que avalia as pandemias para a Organização Mundial de Saúde (OMS) discutirá nesta terça-feira, 1, a possibilidade de decretar o fim do status de pandemia para a gripe suína.

A OMS afirmou nesta segunda-feira em comunicado que o comitê emergencial iniciará uma teleconferência às 8h00 (horário de Brasília) na terça-feira e que o resultado da reunião será divulgado no fim do dia no site da organização.

No início deste mês, a OMS havia informado que o comitê vai considerar três opções de avaliação: manter o atual status de pandemia; comunicar que a pandemia está em fase de transição - para seu encerramento; e declarar que a pandemia está encerrada.

Na discussão, os especialistas avaliarão as condições do governo dos 193 países membros de continuar lidando com o surto do H1N1, como o nível do estoque de vacinas e medicamentos contra a doença.

A OMS vem sendo acusada de ter alarmado exageradamente os países sobre os riscos da gripe A para que, assustados, eles demandassem vacinas contra a doença. De fato o temor mundial quanto à gripe A impulsionou o rápido desenvolvimento de uma vacina e a compra em massa da mesma por parte de países em desenvolvimento, o que gerou lucros milionários aos laboratórios produtores. As investigações do grupo de cientistas independentes buscam agora constatar se o temor foi mal-intencionado.

Segundo dados da OMS, mais de 18 mil pessoas tiveram suas mortes confirmadas para gripe suína, mas o número real pode ser bem maior. O vírus H1N1 continua ativo em alguns países do Caribe e do sul da Ásia, além do Chile.

(Com agência Efe)