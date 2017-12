OMS recomenda 'prudência' ao relacionar zika e Guillain-Barré

GENEBRA - A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta terça-feira, 9, prudência sobre a possível relação entre o vírus zika e a morte de três colombianos por causa da síndrome de Guillain-Barré. Depois do Brasil, a Colômbia é o país mais afetado pelo surto da doença, que já atinge 33 países.

"Temos que ser prudentes e não misturarmos", declarou Christian Lindmeier em coletiva de imprensa. Os três pacientes, de acordo com o governo da Colômbia, haviam tido contato com zika e morreram na última sexta-feira, 5. A Síndrome de Guillain-Barré ataca o sistema nervoso. A OMS também entende que a relação entre o vírus e a microcefalia ainda deve ser melhor investigada.

As autoridades colombianas decretaram o primeiro nível de alerta (verde) para que os hospitais estejam preparados para responder a uma expansão da doença. Também recomendaram que as mulheres adiem a gravidez entre seis e oito meses.

Não existe vacina para zika. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos doze grupos de pesquisa trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus. O produto deve levar alguns anos para chegar ao mercado. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS