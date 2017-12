OMS retira funcionários de laboratório após contaminação

KAILAHUN - A Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou funcionários de um laboratório em Serra Leoa que realiza testes de Ebola em Kailahun, no leste do país, depois que um de seus trabalhadores no local foi infectado durante o pior surto em todos os tempos, disse um porta-voz da OMS nesta terça-feira, 26.

"Essa é uma medida temporária para cuidar do bem-estar dos nossos trabalhadores remanescentes", disse o porta-voz da OMS Christy Feig à Reuters. "Depois de nossa avaliação, eles vão voltar."

A OMS enviou cerca de 400 pessoas de seu pessoal próprio e de organizações parceiras para combater o surto de Ebola na África Ocidental. A entidade disse no domingo, 24, que um trabalhador estrangeiro enviado para Serra Leoa havia sido infectado.