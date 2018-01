Ônibus espacial da Nasa fará sobrevoos nos Estados Unidos a partir de amanhã

A Nasa marcou para esta quarta-feira, 19, o lançamento do ônibus espacial Endeavour. O ônibus deve fazer sobrevoos, a 1.500 metros de altura, ao longo do trajeto planejado, mas há riscos de alterações devido às condições meteorológicas e restrições operacionais. Pelo plano de voo, o ônibus espacial deverá fazer sobrevoos no Texas, na Califórnia e em Luisiana.

O Endeavour foi criado em 1987 e lançado pela primeira vez em 1992. Na primeira missão, ele interceptou e relançou um satélite que saiu da rota padrão. O ônibus espacial foi usado também para explorações e pesquisas.

No total, o Endeavour completou 25 missões, passou 299 dias no espaço e orbitou em torno da Terra 4.671 vezes. Mais informações podem ser obtidas no site da Nasa.