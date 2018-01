Ônibus espacial Endeavour é posicionado em plataforma de lançamento

SÃO PAULO - A Nasa moveu o ônibus espacial Endeavour para a plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na noite desta quinta-feira, 10. O lançamento do ônibus está previsto para o dia 19 de abril. Esta será a última missão desta nave, que será aposentada após a viagem, e o penúltimo lançamento de um ônibus espacial da agência norte-americana.

O ônibus espacial será comandado pelo astronauta Mark Kelly, cuja mulher, a congressista Gaby Giffords, ainda está se recuperando de um tiro que levou na cabeça, durante uma tentativa de assassinato em janeiro.

A expectativa é de que mais um ônibus espacial, o Atlantis, se despeça do espaço em junho ou pouco depois, fazendo deste um ano de aposentadorias, já que este mês o Discovery também realizou sua última missão.

O plano da Nasa depois do fim do programa de ônibus espaciais é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a Estação Espacial Internacional por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço.

(Com BBC)