Operadora de saúde terá de informar ao cliente nº do cartão SUS

BRASÍLIA - Operadoras de saúde serão obrigadas a informar aos seus beneficiários o número do cartão SUS.

"Hoje, a inscrição do cliente já é feita, mas muitos beneficiários não sabem o número do registro", afirmou a diretora da desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS ), Martha Oliveira. A ANS tem em seus cadastros números do cartão SUS de cerca de 50% dos clientes de planos. "Esperamos com as novas providência ampliar esse porcentual rapidamente", completou Martha.

Pela lei que regulamenta o setor, operadoras de planos têm de reembolsar o SUS quando seus beneficiários são atendidos na rede pública. Os números do ressarcimento, no entanto, indicam que o reembolso realizado está bem abaixo do número de atendimentos realizados pelo SUS.

O número do cartão é uma ferramenta considerada essencial para garantir que tal pagamento seja efetivamente realizado. Com base no cadastro, fica mais fácil identificar quando e como usuários de planos são atendidos no SUS. A mudança deve fazer parte de um pacote de medidas que a ANS anuncia nesta terça-feira para tentar melhorar as informações sobre a saúde suplementar e os atendimentos realizados no SUS.