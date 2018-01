Operadoras de celular enviarão SMS sobre vacinação da gripe A

Operadoras de celular irão colaborar na divulgação da campanha de vacinação contra a gripe A, que começa na próxima segunda-feira, 8. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou nesta quarta-feira, 4, durante encontro com mais de 600 gestores e instituições ligadas à saúde, que as empresas de telefonia móvel enviarão mensagens de texto (torpedo ou SMS) aos seus clientes avisando sobre o calendário de vacinação.

"Metade da população brasileira será vacinada. Temos vacinas para mais de 90 milhões de pessoas. É importante informarmos as pessoas sobre o calendário", ressaltou o ministro.

O objetivo do encontro foi orientar profissionais da saúde para o atendimento de pessoas com suspeita da doença. Os participantes receberam um material preliminar contendo um CD com vídeos e artigos sobre os cuidados com a doença.

Os profissionais terão uma semana para avaliar o material e apresentar sugestões. A versão final será entregue até o final de março a 300 mil médicos e 292 enfermeiros da rede pública e privada de saúde.

A vacinação será direcionada a cinco grupos prioritários, de acordo com a faixa etária e características do público alvo, segundo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Apenas pessoas que possuem alergia ao ovo não poderão tomar a vacina.

A vacina é gratuita e para ser imunizado basta comparecer ao posto de saúde com o RG e a carteira de vacinação, no caso das crianças. O objetivo é que a vacinação seja feita antes do início do inverno quando ocorre o maior número de casos de gripe no país.