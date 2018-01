Órbita da ISS é elevada em 2,5 km para facilitar futuras acoplagens

MOSCOU - A órbita média da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) foi elevada nesta quinta-feira, 13, em 2,5 quilômetros, informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia. A manobra pretende garantir melhores condições aos próximos acoplamentos à plataforma.

O procedimento ocorreu com a ajuda de propulsores do cargueiro russo Progress M-07M, encostado ao módulo Zvezda da ISS, declarou o porta-voz do CCVE, Valeri Lindin, à agência Interfax.

Os oito motores de engate e orientação da nave de carga permaneceram em funcionamento nos 11 minutos que durou a alteração. "Isso permitiu elevar a órbita da ISS a 353,3 quilômetros da Terra", disse Lindin.

O porta-voz lembrou que está previsto para breve o engate do cargueiro russo Progress M-09M e da nave americana Discovery à ISS, cujos lançamentos devem ocorrer em 28 de janeiro e 24 de fevereiro, respectivamente.