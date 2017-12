Orçamento da Nasa causa impasse no Congresso americano

Com mais de 1.500 trabalhadores envolvidos na operação de ônibus espaciais encarando demissão nesta semana, congressistas dos Estados Unidos dizem que tentarão aprovar o orçamento da Nasa ainda nesta semana, antes do início do recesso para as eleições legislativas de 2 de novembro.

"Estamos no limite", disse o senador democrata da Flórida Bill Nelson, durante um simpósio de política espacial.

Sem tempo para resolver as contradições entre os orçamentos propostos pelo Senado e pela Câmara para o ano fiscal que começa em 1º de outubro, a única opção é fazer os deputados votarem a lei aprovada pelo Senado, disse um importante congressista, referindo-se ao que deve acontecer na quarta-feira.

"Para dar certeza, estabilidade e clareza para os trabalhadores da Nasa e para a comunidade espacial, creio que é melhor considerar uma lei defeituosa do que ficar sem Eli nenhuma no início do ano fiscal", disse o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, Bart Gordon.

O programa de exploração espacial dos EUA entrou em confusão quando o presidente Barack Obama decidiu encerrar os planos de um retorno à Lua, cancelando o programa Constellation, estabelecido para desenvolver as naves espaciais necessárias para esta meta.

O plano de Obama, apresentado em fevereiro, transforma o governo em um usuário de viagens para a órbita da Terra, deixando de ser um provedor. A proposta dividiu os congressistas e os especialistas.

A proposta do Senado reduz os incentivos propostos por Obama para que a iniciativa privada desenvolva as naves que levarão astronautas americanos à Estação Espacial Internacional (ISS). Além disso, antecipa o cronograma de desenvolvimento, pela Nasa, de um novo foguete capaz de levar astronautas em missões além da órbita lunar.

A aprovação não evitará as demissões previstas para esta semana, mas autoriza programas, como o novo foguete, que vão exigir contratações.