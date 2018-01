Os mitos e as verdades sobre a dengue

O aumento dos casos de dengue em São Paulo é causado pela mutação do vírus, que está mais forte. Para piorar, agora o mosquito Aedes aegypti está picando mais as pernas, canelas e os pés. Verdade ou mentira?

Informações como essas têm ganhado as redes sociais e assustado os moradores de cidades que enfrentam crescimento da doença. Para ajudar no combate da dengue, o Estado ouviu o médico infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto Emílio Ribas, ligado à Secretaria Estadual da Saúde. “As pessoas desconhecem o risco da doença. É muito importante que se faça, semanalmente, uma investigação nas residências em busca de focos do mosquito”, afirma.

Confira, abaixo, os mitos e as verdades sobre o Aedes e a dengue: