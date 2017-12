'Ovário artificial' poderá ajudar ex-pacientes de câncer

LONDRES - Uma equipe de cientistas americanos criou em laboratório um "ovário artificial" capaz de acolher óvulos femininos até sua maturação, o que dá esperanças do poder de conceber para ex-pacientes de câncer com problemas de fertilidade, publicou nesta quinta-feira, 16, o jornal britânico "The Daily Telegraph".

Os cientistas, dirigidos por Sandra Carson, professora de obstetrícia e ginecologia da Universidade de Brown dos Estados Unidos, criaram o ovário - uma estrutura em forma de colmeia - a partir de células tronco doadas por pacientes de hospitais, e conseguiram que emulassem as funções do órgão natural.

Segundo explica o jornal, os cientistas fizeram com que células crescessem em uma estrutura com forma de colmeia, e em cada um dos cujos orifícios colocaram óvulos humanos.

No final de alguns dias, as células rodearam estes óvulos ainda imaturos, o que lhes permitiu crescer até a maturidade.

O "The Daily Telegraph" afirma que esta nova técnica ainda em fase inicial e descrita pelos pesquisadores na revista "Journal of assisted reproduction and genetics", oferece nova esperança às mulheres cuja fertilidade se vê ameaçada pelos tratamentos contra o câncer.

As pacientes com câncer, explica, poderiam ter seus óvulos imaturos extraídos antes dos tratamentos químicos de forma que poderão amadurecer na colmeia do ovário artificial para sua fertilização posterior.

O "ovário artificial", considerado um importante primeiro passo mas que ainda deve ser aperfeiçoado, também permitirá aos cientistas observar como trabalham os ovários e estabelecer o que é que às vezes impede os óvulos de amadurecer com normalidade.