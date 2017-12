Pabllo Vittar e Ministério da Saúde fazem parceria para apoiar uso de camisinha

SÃO PAULO - A cantora Pabllo Vittar e o Ministério da Saúde fecharam uma parceria para divulgar a importância de usar preservativo nas relações sexuais. A camisinha distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS) vai aparecer no clipe da nova música da cantora drag queen, "Corpo sensual", lançada nesta quarta-feira, 6.

Segundo o Ministério da Saúde, é a primeira vez que uma ação publicitária da pasta é realizada em um videoclipe, que mostra o clima intenso de paixão de um casal - mas não deixa de destacar a importância de se prevenir contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Matheus Carrilho, da Banda Uó, participa do clipe.

"A escolha da Pablo para esse novo passo de divulgação não foi à toa. Ela é uma das maiores artistas da atualidade, tem grande aceitação entre os jovens e conversa diretamente com o público a ser atingido pela campanha da camisinha", informa texto do ministério.

Infecção. No Brasil, 827 mil pessoas vivem com o vírus HIV e Aids das quais 372 mil não estão fazendo tratamento, segundo o último boletim epidemiológico do ministério.

O levantamento aponta que a infecção pelo vírus atinge principalmente populações vulneráveis e jovens. Entre 2006 e 2015, a taxa mais que triplicou entre jovens de 15 a 19 anos e dobrou na faixa de 20 a 24 anos.