Paciente com gripe suína que teria alta nesta 5ª segue internado

SÃO PAULO - O rapaz de 29 anos que contraiu a influenza A (H1N1) de um amigo que esteve no México continua internado e passa bem. A mãe dele, de 52 anos, internada com os sintomas no último dia 9, também segue internada, de acordo com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio. A previsão era de que ele tivesse alta nesta quinta, mas houve um erro de contagem do período de 10 dias do ciclo da doença, de acordo com a médica responsável pelo caso.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Eles não têm febre e não apresentam intercorrências no período. Os pacientes aguardam em regime de isolamento até o término do período de risco de contágio.

Segundo a médica Regina Barbosa Moreira, chefe do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital, o jovem não receberá alta nesta quinta, já que houve um erro na contagem do período de 10 dias necessários para acabar o ciclo de vida do vírus.

A médica não divulgou o dia da alta do rapaz, segundo a assessoria. O primeiro paciente a ser internado no Rio com a gripe suína, contraída em Cancún, teve alta na manhã de quarta. Ele é amigo do paciente que está internado.