Paciente com suspeita de Guillain-Barré morre em Ribeirão Preto

SOROCABA – Um homem de 57 anos morreu, na sexta-feira, 19, com suspeita de ser portador da síndrome de Guillain-Barré, associada ao zika vírus, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. De acordo com familiares, ele havia sido diagnosticado com o vírus há 21 dias e estava internado na Santa Casa da cidade.

O hospital confirmou o óbito, mas informou que o médico que atendeu o paciente está viajando. Ao retornar, nesta segunda-feira, 22, se for o caso, ele notificará a suspeita da doença ao sistema de saúde. Até então, Ribeirão Preto não havia registrado casos suspeitos da síndrome.

Em Presidente Prudente, um pedreiro de 65 anos, internado desde o dia 7 de fevereiro, para tratamento de dengue, apresentou sintomas da síndrome de Guillain-Barré. Segundo os familiares, parte do corpo teve paralisia e ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. Na semana passada, a doença já havia sido diagnosticada num rapaz de 29 anos. Os casos são tratados como suspeitos.

Em Taubaté, no Vale do Paraíba, um homem de 46 anos está internado na UTI do Hospital Regional com a síndrome de Guillain-Barré. Foram feitos exames para verificar se há relação com o zika vírus, mas os resultados ainda não ficaram prontos.

A síndrome é caracterizada por uma inflamação aguda com perda da mielina, membrana que envolve os nervos, por isso os sintomas são formigamento, fraqueza muscular e perda de movimentos. No ano passado, surgiu a suspeita de que o zika vírus pode desencadear a síndrome.