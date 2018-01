Paciente que fez transplante parcial da face faz aparição na Espanha

Rafael recebeu o transplante da parte inferior da face em uma complexa cirurgia na Espanha

SEVILHA - Um paciente britânico que foi submetido a um transplante parcial da face fez nesta terça-feira, 4, a primeira aparição em público após o complexo procedimento cirúrgico que durou 30 horas em janeiro, no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, na Espanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Hospital espanhol anuncia primeiro transplante total de rosto

Mulheres agredidas terão prioridade para cirurgia plástica no RS

Chamado de "Rafael", o paciente sofre de uma doença genética que provoca tumores na face e recebeu o transplante da parte inferior do rosto e pode receber alta do hospital nos próximos dias. Foi a segunda operação de transplante parcial da face realizado na Espanha.

"Eu quero agradecer a família do doador e também a equipe médica", disse "Rafael", ainda com alguma dificuldade na fala, durante a entrevista coletiva realizada no hospital.

Transplante total da face

O hospital Vall d''Hebron, também na Espanha, anunciou em abril ter realizado o primeiro transplante completo de face do mundo. Um jovem que sofreu um acidente recebeu nariz, pele, mandíbula, maçã do rosto, dentes e outras partes.

A cirurgia foi feita por uma equipe médica composta por 30 pessoas no fim de março e teve duração de 24 horas, informou o Hospital Vall d''Hebron, em Barcelona. O hospital não forneceu detalhes sobre o paciente nem sobre o acidente sofrido por ele, mas disse que o jovem se recupera bem.