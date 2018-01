Pacientes com Parkinson terão controle médico remoto

Um sistema pioneiro permitirá que os médicos acompanhem os pacientes com Mal de Parkinson através de controle remoto, através de um sofisticado programa de informática com conexão sem fio ao hospital onde são tratados. Isso será possível graças a uma tecnologia inovadora projetada por uma equipe de médicos, liderada por espanhóis, segundo informações desta sexta-feira, 27, de Madri. Trata-se do projeto Perfom, coordenado pela Siemens Espanha, no qual trabalham sete países da União Europeia (UE). O Parkinson é uma doença até agora sem cura, originada por uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, e que afeta duas em cada mil pessoas, normalmente com mais de 60 anos. Os pacientes que participam de forma voluntária do projeto são portadores de uma variedade de micro-sensores incorporados na roupa, em camisas elásticas, munhequeiras e tornozeleiras. A ideia é controlar de forma remota o estado dos pacientes, muito variável, rapidamente. Assim, a informações micro-sensores é recebida e há a detecção da evolução dos doentes: se a mobilidade é boa ou ruim, se têm problemas ao caminhar, se caem, se piora sua capacidade para falar, entre outros aspectos. Um sofisticado software, projetado pela Universidade Politécnica de Madri, permitirá interpretar os dados recebidos do paciente. O tratamento atual para estes pacientes consiste em calibrar a medicação de acordo com consultas médicas pontuais e com dados apresentados pelo próprio doente, que oa anota em um diário ou agenda. Com o novo sistema, o médico terá informação exata e concreta da situação do paciente, o que evitará deslocamentos, internações e erros na medicação.